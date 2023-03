Le résultat net consolidé après impôt de CFG Bank s’est établi à 54 millions de dirhams (MDH), en hausse de 73% par rapport à une année auparavant.

En 2022, le Résultat Brut d’Exploitation consolidé ressort à 114 MDH contre 53 MDH en 2021, soit une hausse de 113%, indique un communiqué relatif aux résultats annuels de la banque qui explique cette augmentation par la croissance rapide du Produit net bancaire (PNB) et la maîtrise des charges.

A fin décembre 2022, le PNB consolidé ressort à 500 MDH contre 400 MDH en décembre 2021, soit une hausse de 25%, souligne la même source, ajoutant que cette progression est principalement tirée par la hausse des crédits et la bonne tenue des métiers de la banque d’affaires et des activités de salle de marchés.

Et de noter par ailleurs que l’année 2022 a été impactée par l’effet de la hausse des taux obligataires et la baisse du marché boursier, ayant engendré une baisse du PNB des portefeuilles obligataires et actions de près de 32 MDH par rapport à 2021.

Les encours de crédits ressortent à 8,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2022, contre 6,7 MMDH en 2021, soit une croissance de 32% en 12 mois.

Les dépôts s’établissent, quant à eux, à 10,4 MMDH en 2022, soit une collecte nette de 1,8 MMDH entre décembre 2021 et décembre 2022 (avec une forte croissance des dépôts à vue de 60%).

LNT avec Map

Partagez cet article :