CFC s’allie à Barcelona Centre Financer Europeu

Afin de poursuivre la densification de son réseau de partenaires internationaux, Casablanca Finance City (CFC) a signé le 18 septembre à Barcelone un mémorandum d’entente avec Barcelona Centre Financer Europeu (BCFE), la place financière de Barcelone.

L’accord entre CFC et BCFE établit les bases d’une coopération durable en vue de promouvoir les opportunités d’investissement entre l’Espagne, le Maroc et l’Afrique. Il fournira également une plate-forme destinée à encourager et promouvoir la finance verte et les infrastructures durables.

Il favorisera à cet effet le partage des connaissances et expertises entre les deux parties, en vue de développer une coopération efficace à travers l’organisation de programmes professionnels de formation, d’activités de recherche, de publications et d’échanges de délégations sur les deux marchés respectifs.

La signature de ce mémorandum d’entente porte à treize le nombre des partenariats liant CFC aux plus grands centres financiers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Saïd Ibrahimi, CEO de CFC, a déclaré : “Nous sommes très heureux de signer cet accord avec Barcelona Centre Financer Europeu afin de consolider notre coopération avec l’Espagne, qui est le premier partenaire commercial du Maroc. Ce partenariat, qui vient renforcer le réseau de partenaires de Casablanca Finance City en Europe, va nous permettre d’explorer de nouvelles possibilités de coopération entre nos deux pays, et plus largement en Afrique dont l’attractivité pour les investisseurs est de plus en plus forte.”

Le président de BCFE, M. Luis Herrero, a souligné l’importance de l’accord signé entre les deux institutions et la volonté commune de collaborer: « Notre objectif est de développer incessamment une relation de partenariat forte et durable qui fournira aux entreprises et aux opérateurs économiques des deux rives de la méditerranée, une base solide pour le renforcement des relations commerciales entre l’Espagne, le Maroc et les pays africains ».

M. Herrero a souligné par ailleurs la nécessité de promouvoir davantage la finance verte, véritable levier de développement sur le continent africain.

LNT avec CdP