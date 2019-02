PARTAGER CFC, « un hub pour les affaires en Afrique », selon le Financial Times

« Casablanca Finance City est un hub pour les entreprises qui veulent s’implanter en Afrique ». C’est ce qu’a déclaré le Financial Times dans son édition du 24 janvier 2019, dans laquelle le prestigieux quotidien britannique consacre plusieurs pages au Maroc et à sa stratégie réussie en matière de leadership sur le continent.

Le journal a salué notamment les efforts consentis par le Royaume dans les domaines de la politique et de l’économie, soulignant le rôle central joué par la région de Casablanca-Settat et la place financière de Casablanca en vue de consolider l’attractivité de la capitale économique et du Maroc en Afrique.

Le Financial Times a également distingué le succès de Casablanca Finance City en tant que « passerelle » continentale pour les investisseurs internationaux et « pièce maitresse de la stratégie continentale du Royaume », et ce, grâce notamment à la position géostratégique favorable du Maroc à la croisée entre l’Europe et l’Afrique.

Plus que centenaire, le célèbre quotidien britannique s’est imposé comme le quotidien économique de référence en Europe et revendique un lectorat de plus de 2 millions de personnes tous les jours avec une distribution sur les 5 continents.

Retrouvez l’intégralité du dossier spécial Maroc sur le Financial Times ici : lien

LNT avec CdP