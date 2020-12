CDG Prévoyance a annoncé, jeudi, son obtention de la certification internationale ISAE 3402 Type II, attestant de l’efficacité opérationnelle et du bon fonctionnement du dispositif de contrôle interne mis œuvre pour sa ligne métier « Investissements » des régimes de retraite et fonds de solidarité.

« CDG Prévoyance franchit un nouveau pas vers l’alignement de ses procédures de contrôle interne sur les meilleurs standards internationaux. Dans le cadre de sa mission d’audit du dispositif de contrôle interne de la direction Investissements et Actuariat, le cabinet PwC a conclu que les contrôles décrits dans le Rapport ISAE 3402 Type II ont été effectivement opérationnels au cours de la période du 1er mars au 31 aout 2020 », indique CDG Prévoyance dans un communiqué.

La certification ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402) est une norme publiée par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) dont l’objectif est d’offrir aux clients ainsi qu’à leurs auditeurs la garantie d’un environnement de travail sécurisé et d’un dispositif de contrôle éprouvé au titre des prestations fournies, précise la même source. Cette certification vient ainsi compléter le lot exceptionnel de reconnaissances internationales obtenues par CDG Prévoyance en 2020, à savoir la certification de trois lignes directrices de l’AISS (Association internationale de la Sécurité Sociale): la qualité de services, les technologies de l’information et de la communication et la bonne gouvernance.

Les experts de l’AISS avaient en effet déjà confirmé la robustesse des processus d’investissements et de la gestion des risques mis œuvre par CDG Prévoyance au service de de la viabilité financière de ses fonds gérés. C’est une reconnaissance qui illustre l’engagement du groupe CDG pour la maîtrise de ses risques et la promotion de l’excellence au niveau de l’ensemble de ses lignes de métier.

La Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes: CNRA et RCAR et par conséquent 148 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance s’appuie sur une plateforme organisationnelle moderne, un Système d’Information agile, des ressources humaines compétentes et sur un dispositif de bonne gouvernance pour servir plus de 1 million de citoyens.

