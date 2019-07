PARTAGER CDG Prévoyance : La e-déclaration pour une proximité client/adhérent

La CDG Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), a organisé vendredi 28 juin, la 2ème édition de la journée d’information sous le thème « E-Déclaration : une évolution des services digitaux pour davantage de proximité client – adhérent ».

Cette journée d’information a été l’occasion de présenter la nouvelle plateforme de la e-déclaration, « un e-service innovant, simple d’utilisation et offrant une panoplie de fonctionnalités de nature à faciliter des actions structurantes et d’assurer une digitalisation totale des processus déclaratifs des droits au Régime », explique le management. Avec cette plateforme, les employeurs disposent désormais de trois catégories de services : des services de traitement (déclarations principales et complémentaires, régularisation des déclarations, …), des services de suivi et des services d’assistance dédiés à la fiabilisation des déclarations des affiliés proches de l’âge de la retraite notamment.

Il est à noter que la Caisse de Dépôt et de Gestion assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes (CNRA et RCAR), et par conséquent 134 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de populations et de nature de prestations.