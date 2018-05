PARTAGER La CDG et l’Instance de Retraite de Palestine signent une convention

La Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par la Secrétaire Générale, Mme. Latifa Echihabi, et l’Instance de Retraite de Palestine, représentée par le Président de l’Instance, Monsieur Majed HELOU, ont signé, vendredi 11 mai, une convention de coopération au siège de la Caisse de Dépôt et de Gestion.

Étaient présents à la cérémonie de signature, le Président du Conseil d’Administration de l’Instance, Monsieur Ahmad Majdalani et le premier conseiller de l’Ambassade de Palestine, Monsieur Ali Abdellah et le Directeur du Pôle Prévoyance de la CDG, Monsieur Ali Bensouda.

Cette convention de coopération, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Palestine en consécration des relations fortes et ancrées entre les deux pays frères, vise l’échange des informations, le partage des expériences, l’organisation de formations et de visites entre les deux parties dans les domaines de la prévoyance sociale.

