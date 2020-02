PARTAGER CDG Invest PME dans le tour de table de LMPS Group

CDG Invest PME, ex-CDG Capital Private Equity, a conclu un accord pour acquérir une participation dans LMPS Group, un acteur majeur de la cybersécurité, par la voie d’une augmentation de capital visant à financer le développement du groupe.

« L’arrivée de CDG Invest PME dans le tour de table de LMPS est d’une part une consécration pour le groupe qui jouit d’une forte notoriété auprès des acteurs institutionnels qu’il accompagne sur les sujets de cybersécurité et marque d’autre part le début de déploiement d’une nouvelle phase de la stratégie de LMPS », indique un communiqué du Groupe.

« Ce partenariat vise en effet à doter LMPS des moyens nécessaires pour renforcer ses équipes, développer son offre de services, asseoir son leadership local et élargir son empreinte géographique à l’étranger », précise la même source.

Cité par le communiqué, le fondateur et président du groupe, Karim Hamdaoui, s’est dit ravi d’accueillir un partenaire aussi prestigieux que CDG Invest PME, soulignant que ce partenariat constitue un jalon important « quant à nos ambitions de développement, celui de placer LMPS Group comme leader régional de la cybersécurité et cultiver sa notoriété au-delà du continent ».

De son côté, le directeur général de LMPS, Amine Hilmi, a indiqué que le leitmotiv du Groupe a toujours été de viser l’excellence dans son action, et faire de LMPS un acteur de référence en cybersécurité, relevant que « l’arrivée de CDG Invest PME dans notre tour de table nous conforte dans notre approche, et nous pousse en même temps à faire davantage pour nos équipes et nos clients ».

« Face à l’informatisation croissante des activités économiques en Afrique et la multiplication des enjeux de sécurité liés au digital, nous sommes très sensibles aux projets de la cybersécurité », a déclaré, de son côté, le directeur général de CDG Invest PME, Hassan Laaziri.

« Nous avons été impressionnés par les réalisations du groupe LMPS qui jouit d’une forte notoriété auprès d’acteurs économiques de premier plan et nous sommes ravis d’accompagner une équipe d’ingénieurs qui a fait ses preuves et qui est ainsi capable de capter les opportunités d’un secteur qui présente d’excellentes perspectives », a t-il dit.

LMPS Group fournit depuis 2007 des services de cybersécurité à des clients publics et privés au Maroc, en Afrique et en Europe. LMPS a d’abord réussi à asseoir sa notoriété auprès des plus grands donneurs d’ordre marocains à l’instar des banques, des industriels et des opérateurs de télécommunications avant d’accompagner ces acteurs dans leur expansion sur le continent africain.

Sur ces nouveaux marchés, la digitalisation croissante de l’économie et les enjeux et défis sécuritaires que génère cette transition a hissé LMPS Group au rang de partenaire de choix auprès de ses clients présents dans plus de 15 pays et opérant dans divers secteurs économiques.

Grâce à son track-record forgé auprès de plus de 200 clients, LMPS Group dispose aujourd’hui d’un savoir-faire avéré et offre une proposition de valeur intégrée lui permettant d’adresser efficacement les enjeux de cybersécurité de ses clients afin qu’ils puissent mener sereinement leurs activités à l’ère du digital.

La qualité des services que propose LMPS à ses clients est le fruit de l’expérience cumulée de ses ingénieurs et experts de la cybersécurité. Ces femmes et ces hommes hautement qualifiés et natifs du Royaume et des autres pays d’Afrique constituent à la fois un facteur clé de succès et une source de fierté pour LMPS.

LNT avec MAP