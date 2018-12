PARTAGER CBI rafle trois récompenses Cisco

CBI, intégrateur global de solutions IT, acteur de référence dans son domaine avec un actif de plus de 48 années d’expertise confirmée dans les technologies de pointe, a été primé à trois reprises à l’échelle régionale par Cisco, le géant mondial des technologies de l’information et de la communication.

C’est lors du Cisco Partner Xperience Summit NWCA 2018 qui s’est déroulé le 26 septembre 2018 à Marrakech, que CBI a été reconnu en présence de ses pairs et désigné « 2018 Partner of the Year » et « 2018 Architecture Excellence Enterprise Networking » pour la région North West & Central Africa NWCA.

Puis, nouvelle consécration lors du Global Partner Summit 2018 qui s’est déroulé du 13 au 15 novembre 2018 à Las Vegas, en présence des plus grands partenaires Cisco venus du monde entier, où CBI s’est vu remettre le « 2018 Commercial Partner of the Year » pour toute la région Middle East & Africa.

« Nous sommes fiers d’avoir reçu ces prix, ils confirment le savoir-faire de nos équipes et récompensent leur travail. Ils nous confortent également dans notre approche, celle de toujours placer nos clients au cœur de nos activités, d’innover constamment dans le but d’optimiser leur productivité, et de viser, par tous les moyens, l’excellence opérationnelle. » a déclaré Fouad Jellal, Directeur général de CBI Group.

Des distinctions qui couronnent un partenariat historique et solide débuté il y a 18 ans, et qui mettent en lumière les performances de CBI ainsi que son expertise pointue sur les technologies Cisco, qu’il s’agisse de Networking, Communications unifiées, Collaboration ou encore de Sécurité informatique.

« Les organisations doivent aujourd’hui s’adapter à la nouvelle donne imposée par un monde digitalisé. Avec près d’un demi-siècle d’existence, CBI a su accompagner de nombreux virages technologiques en s’associant aux leaders mondiaux et en faisant continuellement évoluer ses ressources pour les maintenir au plus haut niveau de certification et d’expertise suivant les dernières solutions du marché. A travers cette démarche, nous souhaitons apporter une véritable valeur ajoutée à nos clients : leur offrir le meilleur de la technologie et identifier les nouvelles opportunités d’optimiser leurs coûts, d’accroître leur agilité et leur efficacité, bâtir avec eux une réponse performante à leurs besoins actuels et futurs. » a déclaré Khaled Benjelloun, Directeur Produits et Services de CBI Group.

Avec ses plus de 180 consultants pluridisciplinaires, hautement qualifiés, expérimentés et certifiés, CBI apporte des solutions innovantes et évolutives «clés en main», adaptées aux spécificités de chaque secteur d’activité.

LNT avec CP