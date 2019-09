PARTAGER CBI obtient la certification ISO 9001V2015 pour son Centre de Services

CBI, l’intégrateur global de solutions informatiques, annonce l’obtention de la certification internationale ISO 9001 dans sa dernière version 2015. Elle concerne son Centre de Services et l’ensemble des prestations qu’il offre, à savoir la gestion des contrats de service – Audit, Assistance, Régie, Exploitation, Maintenance… – la supervision et le monitoring des réseaux, ainsi que l’infogérance – la gestion clés en main – des systèmes d’information de ses clients.

« Conscient du rôle déterminant des systèmes d’information et de l’importance de leur disponibilité pour la continuité des activités des acteurs économiques, CBI a mis en place en 2008 un Centre de Services. Ce CDS assure le bon fonctionnement du système d’information de nos clients marocains et ouest-africains 7j/7 et 24h/24 sur l’ensemble de leur territoire, grâce à des technologies de pointe et à une équipe de consultants/architectes hautement certifiés. Fort de cette expertise, et dans le but de toujours mettre la qualité de la prestation rendue à nos clients au cœur de notre organisation, nous avons souhaité mener cette démarche et certifier notre CDS selon les meilleurs standards internationaux » a expliqué Khaled Benjelloun, Directeur Produits et Services de CBI Group.

En effet, la norme internationale ISO 9001V2015 relative au Système de Management de la Qualité, est exclusivement accordée aux entreprises qui mettent l’accent sur la satisfaction client et qui démontrent des protocoles efficaces et documentés d’amélioration continue.

L’obtention de cette certification atteste donc que CBI a mis en place un Système de Management de la Qualité efficace pour son Centre de Services, bâti sur des process efficients, rigoureux et en amélioration continue, avec pour objectif de mettre le client final au centre de l’organisation et de faire de sa satisfaction, une priorité.

« Fidèle à ses valeurs centrées client, CBI a toujours mis la qualité de ses solutions et services au cœur de ses priorités stratégiques. Notre Centre de Services avait déjà été certifié en 2012 selon la norme ISO 9001 version 2008 et cette recertification version 2015 aux exigences accrues, en est une nouvelle concrétisation. Elle est l’œuvre du travail de l’ensemble des hommes et des femmes de CBI, qui s’engagent tous au quotidien à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. C’est cette démarche Qualité qui permet à notre entreprise de perdurer depuis maintenant près d’un demi-siècle. Elle va de pair avec notre leitmotiv, celui d’être le producteur de productivité de nos clients, et nous place sans conteste sur la voie de l’excellence et du progrès. » a déclaré Fouad Jellal, Directeur général de CBI Group.

LNT avec Cdp