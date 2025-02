Casablanca s’apprête à vibrer au rythme du sport avec la quatrième édition de CasablancaRun, prévue les 22 et 23 février 2025 sur la Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II. Organisé par l’association TheCityRun, cet événement devenu incontournable s’inscrit dans une dynamique nationale aux côtés de TangerRun, MarrakechRun et RabatRun.

Un événement pour promouvoir la santé et la convivialité

CasablancaRun ne se limite pas à une simple compétition sportive : il vise à encourager un mode de vie actif et inclusif, tout en mettant en valeur la richesse de la ville et de sa communauté sportive. Au programme, des courses de 5, 10 et 15 km, des marches, des séances de footing et de fitness, ainsi que des parcours adaptés aux personnes en fauteuil roulant pour garantir une participation accessible à tous.

L’événement s’appuie sur l’engagement des groupes de coureurs et des coachs de Casablanca, qui assurent un encadrement dynamique et motivant. Leur objectif ? Créer une atmosphère conviviale et donner envie aux participants de poursuivre une activité physique au-delà de l’événement.

Un succès croissant et une participation gratuite grâce aux partenaires

Grâce au soutien de partenaires engagés tels que la Fondation Orange, M-Automotiv, Aquafina, Cosumar, Neomatrix et Les Cafés Dubois, CasablancaRun reste un événement entièrement gratuit. La Wilaya de Casablanca-Settat et la Préfecture d’Arrondissements de Casablanca-Anfa soutiennent également cette initiative, contribuant à faire de cet événement une réussite.

L’édition précédente de TangerRun a démontré l’impact de ces rassemblements : de nombreux groupes sportifs ont vu affluer des centaines de nouvelles adhésions après l’événement, preuve de l’engouement pour cette dynamique collective.

Un engagement social : chaque pas compte

CasablancaRun 2025 va encore plus loin en associant la pratique sportive à une cause sociale. En partenariat avec la Fondation Orange et son initiative Khatwat Khir, chaque pas effectué sera converti en mégaoctets d’internet et équipements numériques pour les écoles et associations. Une manière innovante de transformer l’énergie collective en impact concret.

Un calendrier sportif en expansion

CasablancaRun s’intègre dans le programme annuel TheCityRun 2025, qui prévoit plusieurs événements à travers le Maroc :

•MarrakechRun (12-13 avril 2025)

•RabatRun (10-11 mai 2025)

•TangerRun (28-29 juin 2025)

•FesRun (4-5 octobre 2025)

•AgadirRun (16-17 novembre 2025)

•OujdaRun et DakhlaRun (dates à définir)

Comment participer ?

L’événement est ouvert à tous, que vous soyez coureur expérimenté, amateur ou simplement curieux de découvrir l’ambiance unique de CasablancaRun. L’inscription est gratuite et obligatoire sur le site officiel : www.Casablanca.Run.

Chaque participant pourra recevoir un e-certificat gratuit, et ceux qui le souhaitent pourront commander un T-shirt officiel, une casquette ou une médaille pour conserver un souvenir de leur participation.

CasablancaRun 2025 s’annonce comme un week-end sportif, convivial et solidaire, offrant à chacun l’opportunité de bouger, de partager et d’agir pour une bonne cause.

LNT

