L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a lancé, mercredi à Casablanca, un programme baptisé « The Forge », destiné à accompagner les entrepreneurs dans la création de startups à impact global.

Hébergé sur le campus de StartGate à Benguérir et soutenu par UM6P Ventures et la Fondation Ibn Rochd pour les Sciences et l’Innovation (FIRSI), ce programme se veut un tremplin pour transformer des idées novatrices en entreprises prospères, prêtes à conquérir les marchés internationaux.

Bien plus qu’un simple programme, « The Forge » propose un environnement structuré et intégré. Les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement sur mesure, combinant mentorat de haut niveau, infrastructures technologiques avancées et accès à des réseaux internationaux. Un cadre propice qui favorise non seulement la réussite entrepreneuriale, mais aussi le développement personnel des participants, en misant sur leur résilience et leurs capacités de leadership, soutiennent les promoteurs du projet.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l’Entrepreneuriat et du Venturing et CEO d’UM6P Ventures, Yassine Laghzioui, à d’emblée souligné que ce projet ambitieux vise à accompagner les fondateurs des startups dans leur parcours entrepreneurial, depuis l’idéation jusqu’à l’expansion internationale.

« En s’appuyant sur un écosystème structuré et des infrastructures de classe mondiale, ‘The Forge’ aspire à faire du Maroc un véritable pôle d’innovation en Afrique et à révéler les futures licornes marocaines et africaines », a-t-il noté, avant d’assurer que ce programme fournira aux startups toutes les ressources nécessaires pour générer un impact durable et poser les bases de futures licornes marocaines et africaines.

Pour accompagner les entrepreneurs, il a indiqué que « The Forge » propose une résidence immersive de 9 à 12 mois, structurée autour de quatre phases, leur permettant de concrétiser leurs idées tout en accédant aux marchés mondiaux.

Et de préciser qu’il s’agit, dans une première phase, de transformer des concepts en projets viables grâce à une structuration claire, en second lieu, développer des prototypes dans les laboratoires de l’UM6P, en troisième lieu, connecter les startups à des financements et opportunités stratégiques et enfin soutenir l’expansion régionale et internationale des projets les plus prometteurs.

Situé au cœur de StartGate, le campus dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat, ce programme novateur vise à valoriser les compétences locales tout en renforçant le rôle du Maroc comme hub d’innovation en Afrique.

En réunissant des profils diversifiés, le programme ambitionne de bâtir une communauté dynamique de fondateurs capables de relever les défis économiques et sociaux à l’échelle régionale et internationale.

LNT avec Map

