La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a réaffirmé, mardi à Casablanca, son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes dans le monde des affaires. Lors d’une conférence organisée en partenariat avec l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) sous le thème « L’autonomisation des femmes dans le monde des affaires : Briser les barrières et renforcer la résilience », le président de la CGEM, Chakib Alj, a appelé à une mobilisation collective pour lever les obstacles freinant le potentiel des femmes entrepreneurs.

Des initiatives concrètes pour l’égalité des genres

Chakib Alj a mis en avant plusieurs initiatives marocaines, notamment l’instauration progressive de quotas pour atteindre 40 % de représentation féminine dans les conseils d’administration d’ici 2027, ainsi que le Plan gouvernemental pour l’égalité. Ce plan, élaboré avec la participation des ministères, du secteur privé et de la société civile, s’articule autour de trois axes : l’autonomisation économique des femmes, la prévention et la lutte contre la violence, et le renforcement des valeurs de lutte contre les stéréotypes et les discriminations.

Cependant, malgré ces avancées, les femmes restent confrontées à des barrières persistantes telles que les stéréotypes, le manque d’accès aux ressources et un environnement encore inégalitaire. « L’autonomisation des femmes ne peut se concrétiser sans une action collective pour briser ces barrières », a souligné M. Alj, rappelant l’engagement continu de la CGEM auprès de l’OIE pour promouvoir l’égalité des genres.

Créer un environnement favorable

Jacqueline Mugo, présidente de l’OIE, a insisté sur la nécessité de créer un environnement propice à l’épanouissement des femmes dans les affaires. « Les femmes sont le moteur de nombreuses économies, mais elles sont encore confrontées à des obstacles systémiques tels qu’un accès limité au financement et aux réseaux professionnels », a-t-elle déclaré. Elle a également plaidé pour des partenariats publics-privés afin de soutenir les femmes entrepreneurs à travers des initiatives ciblées.

Dans un message vidéo, le Secrétaire général de l’OIE, Roberto Suarez-Santos, a exhorté les participants à passer des paroles aux actes, affirmant que « l’autonomisation des femmes est une priorité pour l’OIE. Cette conférence est une occasion de développer des stratégies concrètes pour renforcer leur inclusion dans l’économie formelle ». Il a appelé à une mobilisation collective pour promouvoir le leadership féminin et renforcer la résilience des femmes entrepreneurs.

Une contribution au développement économique et social

Cet événement de deux jours, réunissant décideurs, experts et entrepreneurs, se positionne comme une plateforme d’échange visant à identifier des solutions innovantes et durables pour l’égalité des genres dans le monde des affaires. Au programme, des panels, des sessions interactives et des témoignages d’entrepreneures offrant des perspectives concrètes sur les moyens de surmonter les défis et de libérer le potentiel des femmes dans l’économie marocaine et mondiale.

Par cette initiative, la CGEM et l’OIE entendent non seulement briser les barrières structurelles mais aussi renforcer le rôle des femmes comme moteur clé d’une croissance économique inclusive et durable.

