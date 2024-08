Plusieurs projets réalisés grâce à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) ont été inaugurés récemment au niveau de la préfecture des Arrondissements de Ben M’Sick, à l’occasion de la célébration de la fête du Trône.

Selon la préfecture des Arrondissements de Ben M’Sick, ces projets visent notamment à promouvoir l’autonomisation socio-économique des femmes et l’activité sportive, et créer des espaces écologiques et récréatifs au profit de la population.

Ainsi, le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia qui était notamment accompagné du gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Ben M’Sick, Mohamed Nachti, a inauguré un complexe sportif situé au Boulevard Abdellah Senhaji, un établissement qui comprend une piscine semi-olympique couverte, une salle de boxe ainsi que d’autres locaux réservés à d’autres disciplines sportives.

Réalisé grâce à un financement de l’INDH de l’ordre de 63 millions de dirhams, ce complexe vise à promouvoir l’activité sportive ainsi que les valeurs de la solidarité et du vivre-ensemble.

Au quartier Salmia 2 dans l’Arrondissement de Sbata, il a été procédé à l’inauguration d’un espace vert, réaménagé pour un coût de 4 millions de dirhams ainsi qu’un centre numérique destiné aux femmes et filles, lequel centre a été construit grâce à un partenariat avec la région de Casablanca-Settat pour un montant de 6 millions de dirhams dont une contribution de l’INDH de l’ordre de 3,4 millions de dirhams.

Cet établissement est réservé à la formation des femmes et des filles dans le domaine numérique ainsi que leur accompagnement dans leurs projets et leur insertion dans le marché de l’emploi et ce, dans le cadre du programme ‘’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes’’.

Toujours à l’Arrondissement de Sbata, il été procédé à l’inauguration du parc Salmia réalisé à l’initiative du Conseil de la ville de Casablanca pour un coût de 15 millions de dirhams. Ce poumon vert qui s’étend sur une superficie de 9.000 m2 comprend, entre autres, des espaces de loisirs, de sport ainsi que des manèges pour enfants et un théâtre en plein air.

LNT avec Map

