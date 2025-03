Casablanca Events & Animations, en collaboration avec la Ville de Casablanca, a annoncé une programmation pour le mois de Ramadan, incluant des activités centrées sur la spiritualité, la culture et la transmission artistique. Parmi les événements phares, un Concours de psalmodie, de récitation du Saint Coran et de samaa réunira des participants locaux, tandis que des spectacles de théâtre, des expositions d’arts plastiques et des concerts de musique spirituelle enrichiront les soirées tout au long du mois sacré. Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel marocain et à célébrer l’identité de la ville.

Le Concours se tiendra du 6 au 16 mars, avec des compétitions dans l’art de la récitation coranique et du chant sacré. Les gagnants seront récompensés lors de la grande finale le 20 mars, au complexe administratif et culturel du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Le 8 mars, des représentations théâtrales auront lieu dans les centres culturels d’El Fida, Hay Hassani, Ben M’sick et Maarif, mettant en scène des figures du patrimoine marocain. Ces pièces, qui combinent tradition et modernité, sont destinées à offrir aux spectateurs des moments de découverte et de réflexion. Le programme se terminera le 27 mars, à l’occasion de la Journée Internationale du Théâtre.

Des ateliers artistiques seront organisés en partenariat avec l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC) dans le but de valoriser les savoir-faire. Chaque week-end, des sessions de calligraphie, de poterie et de peinture seront proposées. Par ailleurs, Casablanca Events & Animations organisera une série de soirées consacrées au samaa et au madih, débutant le lundi 10 mars avec Saad El Kouhen, suivies de Bilal El Houaj, M. Brahim Cherif Ouazzani, et se terminant le mardi 18 mars avec Ali El Madydy.

