Cinquante et un projets ont été retenus pour la finale de la 2ème édition des Young Moroccan Architecture Awards (YMAA), ont annoncé, jeudi soir à Casablanca, les organisateurs de cet événement biennal célébrant l’excellence architecturale.

Ouvert aux architectes de moins de 45 ans, ce concours, organisé par le Groupe Archimedia, vise à distinguer les projets les plus innovants et marquants, témoignant ainsi du dynamisme et de la créativité de la nouvelle génération d’architectes du Royaume.

Les projets nominés couvrent un large éventail de catégories : le prix spécial Zévaco, santé et bien-être, l’enseignement, l’immobilier résidentiel individuel, le retail et architecture commerciale, loisir et tourisme, l’aménagement intérieur et décoration, la rénovation et réhabilitation, maison individuelle, immeuble de bureaux, logement collectif, première œuvre, architecte designer de l’année, hors catégorie, meilleur PFE masculin et meilleur PFE féminin.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie d’annonce des projets nominés, Fatim Zahra Akalay, co-fondatrice des YMAA et directrice générale du Groupe Archimedia, a souligné l’ambition du concours : « Notre objectif a toujours été de propulser l’architecture marocaine sur la scène nationale et internationale ». Elle a mis en lumière le développement rapide de l’architecture contemporaine marocaine, porté par de grands projets en cours de réalisation à travers le pays.

« Le Maroc aspire à devenir une destination phare en matière d’architecture et d’innovation, un véritable laboratoire créatif », a-t-elle ajouté, citant Casablanca, Rabat et la vallée du Bouregreg comme des foyers d’innovation architecturale.

Pour sa part, Mohamed Fikri Benabdallah, président du jury des YMAA 2024, a dévoilé les critères de sélection des projets nominés, mettant l’accent sur la créativité, l’originalité et la capacité à surprendre.

Il a également rendu un vibrant hommage à Feu Fouad Akalay, fondateur des YMAA, dont « l’engagement envers l’architecture marocaine a laissé une empreinte indélébile ».

Cette deuxième édition a suscité un engouement remarquable avec près de 200 inscriptions. Le point d’orgue de l’événement sera la cérémonie de remise des prix, prévue en décembre lors d’une soirée de gala. Outre les lauréats par catégorie, trois distinctions prestigieuses seront décernées : le « Bâtiment de l’année », le « Coup de cœur du public » (déterminé par un vote en ligne), et le « Prix Fouad Akalay », en hommage au fondateur des YMAA.

Ce concours, célébrant l’innovation et l’excellence, offre ainsi aux jeunes talents une plateforme pour se distinguer et façonner l’avenir de l’architecture marocaine.

Partagez cet article :