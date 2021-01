Quelque 50.000 étudiants de l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C) pourront bénéficier d’une formation certifiante dans le domaine du numérique, en vertu d’une convention scellée entre cette institution et l’association Injaz Al-Maghrib.

La formation, qui s’appuiera sur le programme Open P-TECH for Africa d’IBM, sera couronnée par un certificat que les lauréats « pourront utiliser à bon escient pour des fins de recherche d’emploi ou de création de leurs propres entreprises », indique l’Université dans un communiqué.

Ledit programme, dispensé par des facilitateurs qualifiés (dont des doctorants de l’UH2C) recrutés et encadrés par l’association, est une expérience d’apprentissage numérique qui offre aux étudiants et aux enseignants l’accès à des compétences technologiques et professionnelles de pointe.

Le partenariat autour de cette plateforme « s’insère parfaitement dans les orientations stratégiques d’Injaz Al-Maghrib en termes de transformation et d’inspiration d’une future génération d’entrepreneurs qui devront faire face à une mutation rapide de l’économie et du marché de l’emploi », souligne le communiqué.

En harmonie avec sa stratégie de développement (2019/2023) bâtie sur 5 axes majeurs (i-Gouvernance, innovation, inclusion, insertion et internationalisation), l’Université Hassan II a mis en place un parcours d’accompagnement de ses étudiants à travers la création du « Pôle Insertion et Entrepreneuriat », dédié à renforcer l’employabilité et l’insertion de l’étudiant dans la société et dans le monde socioéconomique.

Avec 18 établissements répartis sur 6 campus au Maroc et à l’international, l’UH2C est présente sur les villes de Casablanca, Mohammedia, Benslimane et Lusail (Qatar), qui ont accueilli, en 2020, 125.000 étudiants dans 397 filières.

L’Université dispose de 123 laboratoires, 10 centres thématiques de recherche, 4 pôles de compétences et un observatoire d’innovation pédagogique.

LNT avec Map

