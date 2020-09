PARTAGER Casa Transports S.A et RATP Dev Casablanca annonce des mesures pour la rentrée scolaire

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire et au regard de l’évolution épidémiologique du pays, Casa Transports S.A. et RATP Dev Casablanca maintiennent et renforcent leur vigilance sur les lignes de Tramways.

En effet, une nouvelle offre de transport du réseau de tramway de Casablanca est mise en place, d’une part, pour faire face à la reprise attendue dès le 7 Septembre 2020, d’autre part, pour répondre au mieux aux besoins de déplacements des étudiants universitaires, notamment en période d’examens, selon le texte.

Les fréquences en heure de pointe les matins et les soirs seront ainsi de 5 minutes sur T1 et de 7 minutes sur T2. Il s’agit des fréquences maximales pouvant être proposées en considération de l’architecture du réseau, de la flotte de tramway disponible et des conditions générales de circulation de Casablanca.

Pour rappel, le nombre de voyageurs par rame demeure limité à 50% de sa capacité. C’est pourquoi, la présence des agents de terrain, tous formés aux mesures sanitaires, sera renforcés sur l’ensemble du réseau afin d’accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions et les accompagner à respecter l’ensemble des mesures de sécurité sanitaire imposées par l’état d’urgence. Les forces de l’ordre seront également aux premiers rangs pour appuyer l’organisation optimale des flux voyageurs via des brigades mobiles.

Casa Transport et RATP DEV Casablanca appellent les voyageurs à redoubler de vigilance, notamment en respectant scrupuleusement les consignes suivantes :

Porter en permanence le masque réglementaire et obligatoire, sous peine d’une amende forfaitaire de 300 DH ;

; Respecter les règles de distanciation physique dans les stations, à bord des rames et dans les points de vente ;

En cas d’atteinte de la charge maximale, annoncée par l’agent Casatramway, patienter et emprunter la rame suivante ;

Anticiper et organiser son déplacement, en avançant son heure de départ ou en se déplaçant plus tôt à la station de tramway ;

Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique autant de fois que possible ;

Ne pas oublier que chacun porte la responsabilité de se protéger et de protéger les autres.

Par ailleurs, une vaste campagne d’information et de sensibilisation sera déployée, dès la semaine du 7 septembre, au sein des stations. Dans ce contexte, et dans une démarche participative, Casa Transport et RATP DEV Casablanca encouragent le public à participer à un concours, en proposant des messages pertinents, innovants et percutants. A cet effet, chaque candidat est invité à visiter la page officielle Facebook de Casatramway https://www.facebook.com/casatram pour se renseigner sur le règlement et les conditions de participation.

De plus, pour renforcer la pédagogie et maintenir un rythme de vigilance accru, une communication permanente sur le digital est programmée, accompagnée par une importante campagne d’emailing. De même, il est prévu une diffusion régulière de messages sonores en stations, ainsi que la mobilisation active des équipes sur le terrain.

Il est important de soulever que depuis le lancement de l’état d’urgence, et malgré la baisse de fréquentation des voyageurs, le service de tramway n’a connu aucune interruption et a continué dans des conditions optimales de sécurité et de confort de transport des voyageurs.

LNT avec MAP