La deuxième édition de Casa Anfa Latina, un festival de musique, de danse et de gastronomie latines, se tiendra du 21 au 23 juin à Anfa Park. Organisé par l’agence de production culturelle Seven PM, cet événement propose trois jours de célébration de la culture latine.

Le festival se déroulera dans les installations de Jazzablanca, transformées pour l’occasion. Casa Anfa Latina proposera trois concerts et diverses animations.

Le vendredi 21 juin, le duo cubain de reggaetón Gente de Zona ouvrira le festival. Le groupe, composé d’Alexander Delgado Hernández et Randy Malcom Martínez, est connu pour ses collaborations avec Enrique Iglesias sur le titre « Bailando » et Marc Anthony sur « La Gozadera ».

Le samedi 22 juin, Los Van Van, un groupe légendaire de musique populaire cubaine fondé en 1969 par Juan Formell, se produira. Ce groupe a su captiver les publics d’Amérique Latine, des États-Unis, des Caraïbes, d’Europe et d’Asie. Après le décès de Juan Formell en 2014, son fils Samuel Formell a repris le flambeau.

Le dimanche 23 juin, Elvis Crespo, ambassadeur du merengue originaire de Porto Rico, clôturera le festival. Crespo est connu pour des titres comme “Suavemente” et “Tu Sonrisa”.

En plus des concerts, Casa Anfa Latina proposera des cours de danse avec les écoles locales « Kukumpa », « La Clave » et « Salsa Blanca ». Des sets de DJ Temazo, des performances de la batucada de CasaHeros, et des shows de danseuses de samba brésiliennes seront également au programme. Les participants pourront déguster des plats typiques aux stands de restauration et se détendre dans les zones chill. Diverses activités seront proposées par les partenaires du festival.

Casa Anfa Latina, prévu du 21 au 23 juin à Anfa Park, offre une immersion dans la culture latine à travers la musique, la danse et la gastronomie. Cet événement promet d’être une expérience enrichissante et festive à Casablanca cet été.

Partagez cet article :