Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé le lancement de services électroniques spécialement dédiés à la gestion de sa relation avec les citoyens, grâce à un site internet spécifique.

Grâce à ce site web, il est possible d’obtenir une carte d’artiste, de bénéficier d’autres services pour les cartes professionnelles et d’accéder aux services du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ce site web a été lancé dans une volonté de rapprocher l’administration des citoyens, de numériser leurs demandes et d’accélérer le processus de leur traitement, relève le communiqué.

Les artistes et les acteurs opérant dans le domaine des arts et des livres peuvent visiter le site web https://services.minculture.gov.ma pour formuler des demandes d’octroi de cartes d’artiste et de cartes professionnelles ainsi que pour accéder aux services du SIEL.

