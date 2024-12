Le Conseil d’administration de Stellantis NV a annoncé aujourd’hui avoir accepté la démission de Carlos Tavares de son poste de CEO, avec effet immédiat. La gouvernance de l’entreprise sera assurée temporairement par un comité exécutif présidé par John Elkann, président du Conseil d’administration.

Le remplacement de Carlos Tavares est en cours, supervisé par un comité spécial du Conseil d’administration. Selon Stellantis, la nomination d’un nouveau CEO permanent devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025. En attendant, le comité exécutif temporaire veillera à maintenir la continuité stratégique et opérationnelle de l’entreprise.

Malgré ce changement à la tête de l’entreprise, Stellantis a confirmé les objectifs financiers communiqués en octobre 2024 pour l’année en cours. La société reste engagée dans la poursuite de ses ambitions stratégiques et dans la réalisation de ses priorités à long terme.

Henri de Castries, administrateur indépendant senior, a souligné l’importance de l’alignement entre les actionnaires, le Conseil et la direction générale dans le succès de Stellantis depuis sa création. Il a toutefois précisé que des divergences de points de vue récentes ont conduit à cette décision.

John Elkann, président de Stellantis, a salué les contributions de Carlos Tavares, notamment son rôle clé dans la création de Stellantis et dans les redressements de PSA et Opel. Il a déclaré : « Ensemble, nous veillerons à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise dans l’intérêt à long terme de Stellantis et de ses parties prenantes. »

LNT

