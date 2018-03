PARTAGER Caravane nationale de don du sang: Plus de 10.000 donneurs en une dizaine de jours

Quelque 10.109 personnes ont répondu présent à la caravane nationale de don du sang, qui a démarré le 19 février et doit prendre fin le 25 mars, un chiffre qui dépasse les attentes fixées à 7.500 sacs de sang, a indiqué, mercredi, le ministère de la Santé.

Toutes les villes connaissent une forte affluence, notamment Casablanca (2.505 donneurs), Marrakech (940), Fès (690) et Oujda (631), qui ont enregistré le nombre de donneurs de sang le plus élevé, permettant ainsi l’augmentation du stock de sang au niveau national équivalant aux besoins de 10 jours, précise le ministère dans un communiqué.

Le ministère s’est félicité de l’enthousiasme des citoyens ayant répondu nombreux à cet appel afin de donner leur sang et sauver les vies de malades et blessés et de la noblesse de leur initiative humanitaire et leur sens de la solidarité, espérant par la même occasion inscrire cette initiative dans la culture des Marocains.

Placée sous le signe « Le don de sang est la responsabilité de la société », cette caravane a pour objectif d’augmenter les stocks en produits sanguins et de promouvoir la culture de don du sang au niveau national.

LNT avec Map