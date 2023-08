La situation météorologique durant cette semaine (07 au 13 août) a été caractérisée par une vague de chaleur de type Chergui qui a intéressé la majeure partie du pays et par l’observation de nouveaux records de température maximale absolue aux niveaux national et local, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ce temps caniculaire est dû à la remontée d’une masse d’air sec et chaud par le Sud causant une hausse sensible des températures et dépassant la normale mensuelle de 5 à 13 degrés, en particulier la journée du vendredi 11 et samedi 12 août 2023, explique la DGM dans un communiqué.

Ce Chergui s’est caractérisé cette fois-ci par un vent d’Est soutenu depuis le grand Sahara vers le Maroc, précise la Direction, notant qu’en surmontant la chaîne du Haut et de l’Anti-Atlas, l’air saharien initialement chaud a connu une augmentation supplémentaire de chaleur suite à ce qu’on appelle l’effet de Foehn.

Cette augmentation importante de la température a été aussi favorable au soulèvement de la poussière dans l’air et à la survenue d’orages sur les reliefs du Haut Atlas et des régions Ouest avoisinantes (Marrakech et Agadir), ajoute la même source, faisant remarquer que cet événement a permis d’enregistrer de nouveaux records de température maximale absolue au niveau national et au niveau local.

Ainsi, la station météorologique d’Agadir a enregistré le vendredi 11 août 2023 à 13H33 une température maximale de 50.4°C considérée comme nouveau record national absolu, alors que l’ancien record absolu était de 49.9 degrés enregistré à Smara le 13 juillet 2023, a relevé la DGM, signalant que cette température enregistrée dépasse pour la première fois les 50 degrés au Maroc.

La station météorologique d’Agadir Ait Melloul a enregistré ce même jour une valeur de 50.2°C considérée comme nouveau record absolu au lieu de 49.5°C enregistré à cette station en juillet 2020. La station météorologique de Tan Tan a enregistré le 11/08/2023 une valeur de 48.2°C considérée comme nouveau record absolu au lieu de 47.6°C enregistré en août 2017. Cette journée du 11 août 2023 a connu aussi un record mensuel absolu au niveau de Tiznit avec une valeur de 48.3°C au lieu de 47°C enregistré en août 2010 et a connu des valeurs proches des records absolus mensuels au niveau de Taroudant (48.3°C) et au niveau de Guelmim (47.4°C).

Cette vague de chaleur s’inscrit dans un été particulièrement chaud. Le mois de juillet 2023 est considéré par l’Organisation Météorologique Mondiale comme l’un des mois les plus chauds à l’échelle mondiale avec une période de trois semaines d’intenses chaleurs. En ce qui concerne le Maroc, juillet s’est classé au quatrième rang parmi les mois de juillet les plus chauds depuis 1961.

Vague de chaleur de dimanche à mardi dans plusieurs provinces du Royaume

Une vague de chaleur (40-48°C) est prévue de dimanche à mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé par ailleurs la DGM.

Ainsi, des températures oscillant entre 44 et 48°C sont attendues dimanche à Taroudant, Agadir Ida-Outanane, Inezgane Ait Melloul, Chtouka Ait Baha, Guelmim, Assa-Zag, Tan-Tan, Tarfaya, Boujdour, Es-Semara, Laâyoune, Oued Eddahab, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rhamna, Youssoufia, Safi, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Essaouira, Tiznit, Tata, Zagora et sidi Ifni, a indiqué la DGM dans un bulletin dont le niveau de vigilance est orange.

Durant la même journée, Larache, Ouezzane, Guercif, Taza, Khemisset, Fès, Meknès, Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Azilal, Al Haouz, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Kénitra, Benslimane, Errachidia et Sidi Bennour connaîtront des températures allant de 40 à 44°C, a précisé la même source.

Des températures variant entre 44 et 48°C sont prévues lundi et mardi à Tata, Assa Zag, Boujdour, Es-Semara, Aousserd et Oued Eddahab, selon le bulletin.

Lundi, des températures oscillant entre 42 et 44 °C seront enregistrées dans les provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Chichaoua, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rhamna, Youssoufia et Taroudant.

Les mêmes températures seront ressenties mardi dans les provinces de Guercif, Taounate, Taza, Fquih Ben Salah, Béni Mellal et Taroudant, d’après la DGM.

LNT avec MAP

Partagez cet article :