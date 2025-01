Le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) a été organisé lundi soir au Théâtre Mohammed V à Rabat. Le Maroc, en tant que pays hôte, s’est engagé à offrir une organisation irréprochable, à la hauteur des attentes des passionnés de football à travers le continent et au-delà.

Des groupes équilibrés

Le tirage au sort a placé le Maroc dans le groupe A, en compagnie du Mali, de la Zambie et des Comores. Le match d’ouverture, prévu le 21 décembre prochain, opposera les Lions de l’Atlas aux Cœlacanthes des Comores dans ce qui s’annonce comme une entrée en matière cruciale pour l’équipe marocaine.

Le groupe A promet des affrontements intéressants. Le Mali, réputé pour sa progression constante, est une équipe qui a brillé lors des récentes éditions, atteignant notamment les quarts de finale en 2023. La Zambie, sacrée championne en 2012, demeure une équipe compétitive, tandis que les Comores, bien que classées en tant qu’outsiders, continuent de surprendre par leur ténacité.

Les autres groupes offrent également des affrontements de haut niveau :

Groupe B : Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

: Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

: Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

: Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

: Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan Groupe F : Côte d’Ivoire (tenante du titre), Cameroun, Gabon, Mozambique

Des rencontres comme Côte d’Ivoire-Cameroun ou Nigeria-Tunisie s’annoncent particulièrement palpitantes.

Une organisation ambitieuse

Lors de son intervention à la cérémonie, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a souligné les efforts du Maroc pour garantir une organisation optimale de cette édition. « Le Royaume a réuni l’ensemble des conditions nécessaires, que ce soit en termes de stades modernes, de terrains d’entraînement ou d’infrastructures logistiques », a-t-il déclaré.

La compétition bénéficie du suivi personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reflétant la Haute sollicitude accordée aux activités sportives au Maroc et l’importance de la dimension africaine dans la vision royale. Ce soutien témoigne également de l’ambition marocaine de renforcer les liens avec le continent à travers des initiatives de collaboration et de solidarité.

Fouzi Lekjaa a également mis en avant l’importance symbolique de cette édition. « Les supporters bénéficieront de conditions optimales et cet événement sera une opportunité unique de célébrer la fraternité africaine et de consolider les ponts d’amitié entre les nations », a-t-il déclaré.

L’organisation de la CAN-2025 s’inscrit dans une stratégie sportive globale pour le Maroc, qui co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal. « La réussite de cette édition de la CAN sera un prélude au succès de la Coupe du Monde 2030 », a affirmé M. Lekjaa, soulignant que le Royaume aborde ces défis avec sérieux et engagement.

Le Maroc entretient une relation historique forte avec le continent africain. « L’organisation de la CAN-2025 s’inscrit dans la continuité d’une longue histoire commune entre le Maroc et les pays africains, que ce soit sur le plan économique, culturel ou sportif », a rappelé Fouzi Lekjaa. Ce tournoi sera l’occasion de réaffirmer l’engagement du Royaume envers ses partenaires africains et de promouvoir un avenir commun marqué par le développement et la coopération.

Un défi sportif pour les Lions de l’Atlas

Sur le terrain, les attentes sont élevées pour la sélection marocaine, qui vise à remporter un titre continental attendu depuis 1976. Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que l’équipe était déterminée à relever ce défi. « Nous avons un an pour bien préparer le tournoi et offrir ce titre tant attendu à nos supporters. Nous devons être concentrés et respecter chaque adversaire », a-t-il déclaré.

Le Maroc, actuellement classé 14e mondial, entamera sa campagne face aux Comores, une équipe qui a montré de belles performances ces dernières années. Ce premier match sera crucial pour donner le ton et renforcer la confiance avant de croiser le fer avec le Mali et la Zambie.

LNT

Partagez cet article :