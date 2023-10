Le parc des expositions d’Abidjan accueille, jeudi soir, la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), dont la 34-ème édition se jouera au pays de Didier Drogba et de Yaya Touré.

Cet évènement tant attendu par les férus de la « magique ronde » » promet d’être rempli de suspens avec le dévoilement des groupes de cette compétition qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024.

Plusieurs figures du football mondial, ainsi que des personnalités politiques, des hommes d’affaires et des célébrités de la musique sont annoncés dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part à la cérémonie du tirage au sort.

Une fois les groupes composés, les sélections pourront commencer à planifier leurs plans pour les matchs à venir, tandis que les plus fans de pronostics s’attarderont à débattre des groupes les plus difficiles ou les favoris potentiels.

Les pays en lice pour ce tirage au sort sont la Côte d’Ivoire (hôte), le Maroc, l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la RD Congo, l’Égypte, la Guinée équatoriale, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, l’Algérie, la Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal (tenant du titre), l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie.

La compétition se déroulera dans six stades, à savoir, le stade Alassane Ouattara d’Ebimpe, en banlieue d’Abidjan (60.000 places), celui de Bouaké (centre, 40.000 places), Yamoussoukro (centre, 20.000 places), San Pedro (sud-ouest, 20.000 places), Korhogo (nord, 20.000 places) et le stade Félix Houphouët-Boigny (33.000 places), au cœur d’Abidjan.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir du 13 janvier au 11 février 2024, afin d’éviter que les matchs aient lieu en pleine saison des pluies.

La Côte d’Ivoire qui accueille pour la deuxième fois de son histoire la prestigieuse édition de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2023, après 1984, espère bien en profiter pour s’imposer à domicile, après leurs sacres de 1992 et 2015.

La Coupe d’Afrique des nations est un véritable symbole de fierté pour le football africain. Elle rassemble les meilleures équipes du continent dans une compétition acharnée pour remporter le titre tant convoité.

Les premiers tirages au sort de la CAN étaient souvent effectués peu de temps avant le début du tournoi, ce qui signifie que les équipes ne connaissaient pas leurs adversaires avant de se rendre sur place.

Au fil du temps, la CAF a adopté une approche plus structurée et planifiée avec toujours comme objectif principal, la création de groupes équilibrés et excitants pour assurer une compétition passionnante. Cette étape clé de la compétition a également été modifiée pour garantir une répartition équitable des équipes dans les groupes.

Le tirage au sort final sera diffusé dans plus de 50 pays, et des millions de téléspectateurs devraient suivre l’événement sur les canaux officiels de diffusion de la CAF, ainsi que sur les chaînes de télévision partenaires mondiales de la CAF.

Les 24 nations qui vont prendre part au tournoi sont connues depuis la fin des qualifications en septembre dernier.

Pour cette édition, les pots sont composés comme suit: — Pot 1 : Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal (tenant du titre), Tunisie, Algérie, Egypte

— Pot 2 : Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, République démocratique du Congo

— Pot 3 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie

— Pot 4 : Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Angola, Gambie, Tanzanie.

C’est au Maroc que la Côte d’Ivoire passera le flambeau de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN2025). Le Royaume a été désigné par la CAF comme pays organisateur de la plus prestigieuse des compétitions africaines.

LNT avec Map

