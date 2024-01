Suite aux incidents survenus lors du match entre le Maroc et la République Démocratique du Congo, la Confédération africaine de football (CAF) a pris la surprenante décision de suspendre Walid Regragui, pour une durée de quatre matchs, dont deux avec sursis. Par ailleurs, des sanctions financières ont été imposées aux Fédérations marocaine et congolaise, comme rapporté par plusieurs médias.

Lors de cette rencontre, un conflit a éclaté entre Walid Regragui et Chancel Mbemba, le capitaine de la RDC, après un échange verbal qui a dérapé. Cet incident, survenu dimanche à San Pedro, a failli déclencher un échauffourée entre les joueurs des deux équipes, évité grâce à l’intervention de Yassine Bounou et du capitaine Romain Saïss, ainsi que de Sébastien Desabre et de Fouzi Lakjaâ, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Face à cette suspension, la FRMF a exprimé son intention de faire appel, jugeant la décision incohérente au regard de l’attitude de Regragui, qui selon elle, n’a pas contrevenu à l’esprit du Fair-play.

