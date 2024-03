Visiblement, la digitalisation des espaces universitaires marocains est sur la bonne voie. « Campus Connecté » d’inwi est un projet ambitieux à même de doter les universités et les étudiants d’une connectivité haut débit.

En ce début de semaine, à Marrakech, à la faculté des Sciences Semlalia exactement, il a été procédé à la présentation de Campus Connecté, un projet qui a vu le jour grâce à un partenariat entre inwi, ANRT, CNRST et le ministère de l’Enseignement Supérieur.

Mais avant d’en arriver là, la mise en œuvre de ce projet a nécessité quelques années de travail et a mobilisé une armada de 600 experts, y compris les référents au sein des établissements universitaires partenaires.

Pour le PDG d’inwi, Azdine El Mountassir Billah, Campus Connecté vient répondre à urgence, à savoir celle de la connectivité haut débit des universités. Et de poursuivre qu’aujourd’hui, le haut débit de ce programme est saturé à plus de 20% : « Notre souhait est de voir ce taux de saturation atteindre les 100%… En tant qu’opérateur télécom global, nous croyons au rôle crucial de la technologie numérique comme outil efficace pour renforcer le système éducatif au Maroc. Le programme « Campus Connecté » représente le fruit d’un partenariat exceptionnel entre le ministère, l’ANRT et inwi. Nous avons travaillé ensemble pour réussir ce projet qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’enseignement supérieur dans notre pays en exploitant les possibilités offertes par la technologie numérique ».

Abdelatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, explique que la digitalisation s’avère de plus en plus indispensable pour aller de l’avant et rester compétitif : « Nous avons le devoir d’offrir et de faciliter aux étudiants et aux professeurs l’accès à la connectivité ». Et de rappeler que ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (Pacte ESRI-2030).

Sur un autre registre, le ministre de l’Enseignement Supérieur a insisté sur l’importance primordiale accordée par son Département à la transition numérique au sein du système de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, en tant que levier essentiel pour améliorer la qualité globale du système et renforcer sa capacité à être en permanence au diapason des évolutions rapides du contexte international à tous les niveaux.

Et d’expliquer que « Campus Connecté » vise la mise en place d’une infrastructure numérique garantissant une connectivité haut débit aux établissements et campus universitaires, grâce à la toute dernière génération « Wifi6 », notant que ce projet offre aussi la possibilité aux étudiants, professeurs et cadres administratifs de consulter à distance les ressources numériques inhérentes aux établissements d’enseignement.

Concrètement, ‘‘ Campus Connecté ’’ a pour but de permettre un accès fluide, sécurisé et gratuit aux outils numériques pour l’apprentissage et l’acquisition de connaissances, tout en offrant la possibilité de consulter à distance les ressources numériques des établissements.

Déployant la toute dernière génération du « Wifi6 », le projet dote 220 sites universitaires, à travers le Royaume, du plus large réseau Wifi en Afrique et s’appuie sur la dernière génération de réseau étendu SD-WAN.

Plus de 1,2 million de cartes SIM ont ainsi été mises à la disposition des étudiants pour leur permettre d’accéder gratuitement aux ressources numériques universitaires partout au Maroc.

Depuis son démarrage, « Campus Connecté » a suscité un engouement remarquable avec plus d’un millier de téraoctets de données échangées et plus de 55 millions de sessions enregistrées chaque mois, dépassant ainsi les prévisions.

« Campus Connecté » englobe trois importants volets en faveur des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, à savoir, le programme de la connectivité WIFI pour les besoins de l’enseignement supérieur, le Programme « MARWAN 5 » et le programme de la connectivité individuelle des étudiants.

Dans tous les cas, inwi ne compte pas s’arrêter à ce stade. Du côté de son top management, on affiche l’ambition de développer davantage de solutions numériques pour une université parfaitement connectée et innovante.

