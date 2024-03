Suite à une panne de grande ampleur affectant les câbles sous-marins de fibre optique en Afrique de l’Ouest et Centrale, le Maroc, via le Groupe Maroc Telecom et ses filiales Moov Africa, est intervenu pour assurer la continuité de l’accès aux services Internet dans la région. Cette perturbation sans précédent a mis à l’épreuve la connectivité de nombreux pays, à l’exception notable des clients de Moov Africa, notamment en Côte d’Ivoire, qui ont pu rester connectés grâce au câble sous-marin West Africa du Groupe Maroc Telecom.

Le câble sous-marin West Africa, propriété du Groupe Maroc Telecom, représente une infrastructure clé dans la connectivité internet de la région. D’une longueur de 9.400 Km et d’une capacité de 20 à 60 Tbps, il longe la côte ouest-africaine depuis le Gabon jusqu’au Maroc, avec une extension vers le Portugal. Ce câble dispose de 8 points d’atterrissement répartis sur 7 pays, assurant ainsi une couverture étendue et fiable.

Face à la crise, le Groupe Maroc Telecom et Moov Africa ont réagi promptement, mobilisant leurs équipes pour augmenter les capacités du câble West Africa et des points d’accès Internet (PoP) de Maroc Telecom au Maroc. Cette intervention rapide a non seulement permis de pallier les effets de la panne sur les services de Moov Africa mais a également offert une solution aux opérateurs concurrents, démontrant ainsi l’esprit de solidarité et de coopération dans la région.

Cette situation a mis en lumière l’importance cruciale des infrastructures de connectivité gérées par le Maroc en tant que vecteur de résilience et d’indépendance pour l’Afrique en matière d’accès à Internet. Le câble sous-marin West Africa se présente ainsi comme une preuve tangible de l’engagement du Maroc en faveur de l’amélioration de la connectivité internet sur le continent africain, contribuant de manière significative à l’intégration régionale et au développement socio-économique.

