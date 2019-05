PARTAGER « Ça, c’est palace » nous amène à la découverte du défilé-croisière 2020 de Dior

Fatym Layachi et Sofia Benbrahim lancent “Ça, c’est palace !”, une web-émission dédiée au luxe et à l’art de vivre.

La genèse

Fatym Layachi, comédienne, chroniqueuse, metteure-en-scène, et Sofia Benbrahim, journaliste fondatrice de Shoelifer.com, conceptrice d’évènements et agent de marques de luxe, ont décidé de faire ensemble l’éloge du beau, du bon et du lent. Échangeant sur les nouveaux codes de la mode et plus précisément sur leur vision respective du luxe et de l’art de vivre, elles se sont rendu compte qu’elles étaient en phase, tout en ayant chacune son propre point de vue. De ce constat est né l’envie de mettre en valeur un luxe raffiné et créatif.

Le résultat

Elles co-écrivent et co-présentent une web-émission de 5 à 7 minutes. Une émission qu’elles veulent à la fois cool et informative, en essayant d’y mettre une pointe d’humour et beaucoup d’esprit.

Qu’est-ce qu’être “palace” ?

C’est préférer un cachemire Monoprix à une robe qui pique hors de prix. C’est avoir compris que voir, c’est tellement plus chic qu’être vu. C’est préférer le luxe au bling. En substance, c’est qualifier ce qu’elles voient avec un esprit aiguisé et critique, selon les créatrices du concept.

Le concept en détail

Il s’agit de prendre le temps de mûrir les choses, de les mijoter et de les révéler. De créer des antinomies aussi. Parler de mode en suivant un défilé-événement, comme dans ce premier épisode mais aussi parler de voyages, de gastronomie, de beauté ou encore de littérature, avec toujours des points de vue différents qui créent le débat.

Pour en savoir plus

Instagram https://www.instagram.com/cestpalace/ #cacestpalace

Facebook : https://www.facebook.com/cacestpalace/