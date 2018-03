PARTAGER Burj Finance accompagne l’intégration du Groupe EMSI à Honoris United Universities

BURJ FINANCE a conseillé et accompagné avec succès les actionnaires historiques du Groupe EMSI (Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur) pour son intégration à Honoris United Universities, premier réseau panafricain dédié à l’enseignement supérieur privé.

Créé en 1986, le Groupe EMSI est le leader de la formation privée d’ingénieurs au Maroc avec plus de 10 000 lauréats et près de 4 000 étudiants en formation. Grâce à ses investissements soutenus dans des laboratoires à la pointe de la technologie, une équipe pédagogique de très haut niveau et un laboratoire de recherche et d’innovation le SmartiLab, le Groupe est aujourd’hui pionnier dans l’innovation avec plusieurs brevets et inventions déposés, des distinctions et récompenses internationales dans le domaine de l’innovation technologique et l’invention.

A l’initiative du fonds britannique Actis, Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement privé présent dans 9 pays et 30 villes en Afrique. Le réseau Honoris United Universities est composé de 8 institutions membres, regroupant 27 000 étudiants répartis sur 48 campus résidentiels ou en ligne. Honoris United Universities délivre plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l’Ingénierie, de l’IT, du Business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l’Education et des Sciences Politiques.

Conseils du Groupe EMSI :

Banque d’affaires : Burj Finance (Salma Benaddou Idrissi et Hassan Hamdi)

Conseil stratégique : Massyn Holding (Kacem El Bouanani)

Conseil juridique : Cabinet Amraoui (Abdelaziz Amraoui et Ali Filali)

Due Diligence financière : PwC Advisory (Philippe Couderc et Zineb Bennouna)

Due Diligence fiscale : Fidaroc Grant Thornton (Mohamed Zerrei)

Conseils de Honoris United Universities :

Conseil financier : Deloitte Financial Advisory (Mehdi Serghini et Anass Nadem)

Conseil juridique : Clifford Chance (Franck Coudert, Hasnaa Bennani et Morgan Nussbaum)

A propos de BURJ FINANCE

BURJ FINANCE, dirigée par Salma Benaddou Idrissi est une banque d’affaires marocaine indépendante qui propose aux entreprises un accompagnement exclusif et des solutions sur-mesure dans les métiers du Corporate Finance (cessions, acquisitions, rapprochements, évaluation, levée de financement, conseil en investissement et structuration de financement).

Grâce à une équipe de professionnels disposant d’un long track record, BURJ FINANCE offre à ses clients des opportunités d’affaires et de financements en avant-première. BURJ FINANCE a accompagné plus de 50 clients de différentes tailles et dans des secteurs variés.

