BTP : Les ventes de ciment en hausse, après la forte chute de juillet

Les ventes de ciment, principal indicateur du secteur du bâtiment et matériaux de construction (BTP), se sont renforcées de 7,8% au mois de septembre 2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Au titre du troisième trimestre 2020, le volume de ces ventes s’est replié de 3,7% (après +2,6% un an plus tôt), impacté par la baisse du mois de juillet de 24,1%, indique la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’octobre, ajoutant qu’au terme des neuf premiers mois de 2020, ces livraisons ont régressé de 13,1%, au lieu de +2,5% un an auparavant.

Pour ce qui est des opérations de financement du secteur immobilier, l’encours des crédits alloués à l’habitat continue son amélioration ascendante depuis le mois de juin pour se renforcer de 2,2% à fin août 2020, après +1,1% à fin mai 2020 et +4,5% un an auparavant, précise la même source.

Quant aux crédits accordés à la promotion immobilière, ils ont accusé une légère baisse de 0,5%, après +1,2% un mois plus tôt et un recul de 0,8% à fin août 2019. En somme, l’encours des crédits attribués au secteur de l’immobilier s’est raffermi de 1,7% au terme des huit premiers mois de 2020, après +3% il y a une année.

LNT avec MAP