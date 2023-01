La Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics (FNBTP) tient une conférence de presse

La Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) a appelé à entreprendre des mesures urgentes afin de garantir la pérennité du secteur et faire face à la situation de crise liée à la pandémie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, jeudi à Rabat, axée sur la répercussion réelle de la flambée des intrants, des matériaux et les délais d’approvisionnement sur les entreprises du BTP, le président de la FNBTP, Mohamed Mahboub a plaidé pour la mise en place des mesures urgentes afin d’accompagner le secteur industriel et entrepreneurial marocain du BTP, passant en revue les difficultés de mise en œuvre de la circulaire du chef du gouvernement N°09/2022.

« Nos entreprises souffrent grandement et continuent à souffrir de la pandémie du COVID et plusieurs d’entre elles ont soit mis la clef sous le paillasson, soit endurent les affres des redressements judiciaires », a-t-il alerté, tout en saluant la réaction du gouvernement à travers son circulaire aux maîtres d’ouvrages publics visant à prendre en compte cette réalité.

« Les entreprises du secteur n’ont pas seulement dû faire face à la hausse des coûts des intrants et des frais de fret et de transport, mais également, à la désorganisation des chaînes d’approvisionnement et des impacts des restrictions de déplacement », a-t-il soutenu.

Par conséquent, le président de la FNBTP a souligné qu’une réflexion préliminaire générale est nécessaire pour dépasser cette situation.

La FNBTP a rappelé que certains donneurs d’ordre continuent de faire fi des directives préconisées, expliquant que « nos entreprises ont été souvent confrontées soit au refus ou à l’absence de réponse de la part des donneurs d’ordre pour leurs requêtes soit à la lenteur dans l’instruction de leurs dossiers ».

