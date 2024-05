L’ère numérique arrive dans l’industrie de la construction au Maroc. En ce début de semaine, à Casablanca, il a été procédé au lancement de la plateforme digitale BimobTech, la première bibliothèque numérique des objets et matériaux de construction ‘‘Made by Maroc’’.

Concrètement, le secteur du BTP se dote désormais d’une plateforme numérique intégrée qui fédère tous les intervenants et acteurs du bâtiment et de la construction. BimobTech est en effet un outil où tous les univers du BTP sont représentés, notamment la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre, la possibilité pour l’entreprise et l’industriel de communiquer entre eux pour réussir la conception, la réalisation et l’exploitation des bâtiments et ce grâce à la mise à disposition d’outils et modèles innovants par BimobTech.

A travers BimobTech, les prescripteurs et donneurs d’ordre ont à leur disposition les produits industrialisés et disponibles au Maroc. Plus aucune excuse pour ne pas utiliser des produits marocains à performance égale, avant d’aller chercher ailleurs. BimobTech se veut justement une vitrine de l’Industrie de la construction parfaitement à jour permettant ainsi aux industriels d’exposer leurs produits dans un format exploitable immédiatement dans les plans par les architectes et les ingénieurs au profit des clients et donneurs d’ordre par la maîtrise des budgets et des caractéristiques produits.

A travers cette plateforme, BimobTech ambitionne d’accélérer la possibilité d’utiliser la technologie BIM, en permettant de convertir les plan 2D en 3D et de profiter des possibilités offertes par la maquette BIM et le jumeau numérique par la suite. La plateforme permet d’obtenir une maquette BIM riche avec les produits réellement disponible et de ce fait exprime concrètement ce que sera le bâtiment dans le détail de ses composants.

Pour offrir aux acteurs du BTP une plateforme efficace, fluide et amplement à jour, BimobTech met le pied à l’étrier du BIM, en facilitant l’intégration dans le BIM par le biais d’un convertisseur 3D et la disponibilité de matériaux de construction modélisés.

Par le biais de sa plateforme et celles de ses partenaires, permet aux produits marocains d’être répertorié, exposé et prescrit partout dans le monde. Sur un autre registre, BimobTech ambitionne de contribuer à l’éclosion de la Contech marocaine offrant à l’industrie de franchir désormais le seuil numérique vers une présentation innovante et technique de ses matériaux et systèmes constructifs et ensuite par une intégration verticale permettant l’avènement de la Construction 4.0

Dans cet espace les architectes, les designers IGT, BET peuvent accéder à une plateforme qui propulse leur travail dans l’ère du numérique, soutenant ainsi la montée en compétence par le biais de cabinets de formation partenaires de renommée internationale et le convertisseur 3D des plans 2D.

« Bimobtech vise en outre à apporter la performance tridimensionnelle dans l’acte de bâtir autour de 4 attentes : Assurer des réalisations de qualité, maîtriser les coûts de réalisation, réduire les délais de construction et faciliter l’exploitation », dit-on auprès des initiateurs de cette plateforme.

H.Z

