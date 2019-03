PARTAGER La BritCham fait le bilan d’un an de flexibilité du dirham

Plus d’un an après l’entrée en vigueur de la flexibilité du dirham, la Chambre de Commerce Britannique au Maroc organise jeudi 14 mars, au Sofitel Tour Blanche Casablanca, une conférence débat sous le thème : « Flexibilité du dirham et réglementation des changes, quel premier bilan ?».

Le 15 janvier 2018 a ouvert une nouvelle page dans histoire économique du Maroc. Le Royaume a fait le choix d’un nouveau régime de change après de longues années de réflexion. Quatorze mois plus tard, des acteurs de premier plan, qui ont participé activement à cette réforme, viendront exposer et débattre des impacts et des changements qu’elle aura occasionné.

M. Hassan Boulaknadal, le Directeur Général de l’Office des Changes sera l’invité d’honneur de cette conférence. Il dressera un état des lieux et exposera l’impact de la flexibilité du dirham sur les échanges commerciaux.

Autre acteur majeur de cette réforme: Bank Al Maghrib. M. Mounir Razki, le Directeur des opérations monétaires et des changes de la banque centrale fera le bilan de la première phase de la flexibilité et rappellera les grands objectifs qui ont été fixés.

M. Jilali Kenzi, Adjoint au Directeur du Trésor chargé du pôle macro-économie au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, exposera les différentes dispositions prises par son département. Enfin, Mme. Firdaous Tahiri, Directrice en charge du Pôle Marchés des Capitaux de Crédit Agricole du Maroc expliquera comment les banques ont accompagné ce chantier.

LNT avec CdP