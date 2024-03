Le joueur du Real Madrid, Brahim Diaz, s’est dit ‘’fier et heureux’’ de porter le maillot de l’équipe nationale du Maroc. ‘’Lorsque la liste des joueurs convoqués par le Maroc est sortie mercredi avec mon nom, je me suis senti fier et heureux. Qui n’aimerait pas jouer dans une équipe nationale comme celle du Maroc ?’’, a-t-il déclaré, jeudi soir, dans un entretien accordé à la radio ‘’Cadena Ser’’.

‘’Je pense que l’amour et le projet qu’ils m’ont montré au Maroc sont très importants’’, a soutenu le joueur de 24 ans, qui a été convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui, en prévision des deux matchs amicaux que disputeront les Lions de l’Atlas fin mars contre l’Angola et la Mauritanie. Et d’ajouter : ‘’J’ai été guidé par le cœur’’.

LNT avec Map

