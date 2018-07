PARTAGER Boussaid satisfait de la performance des activités non-agricoles

Une performance satisfaisante a été enregistrée au niveau des activités non agricoles durant le premier semestre de l’année 2018, a affirmé jeudi à Rabat, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid.

Il est attendu que le taux de croissance atteindra 3,9 pc durant l’année en cours, contre une prévision initiale de 3,2 à l’élaboration du projet de la loi de finances, a souligné M. Boussaid lors d’une réunion conjointe des deux commissions des finances du parlement, consacrée à la présentation du bilan des premiers six mois de la loi de finances et du cadre général du projet de budget 2019.

Cette actualisation positive des prévisions de la croissance économique nationale pour l’année en cours s’explique par la nette amélioration du PIB non agricole (3,3 pc durant le premier semestre de l’année 2018, contre 2,5 pc durant la même période de l’année précédente), résultat de la bonne performance enregistrée par les secteurs des mines, des industries de transformation et du tourisme, a-t-il relevé.

M. Boussaid a, également, fait état d’une performance satisfaisante des activités relatives aux secteurs de la pêche maritime et des mines (phosphate et dérivés), des énergies, de l’industrie, du tourisme et du transport aérien, faisant état d’une hausse relative des crédits bancaires avec 2,4 MMDH durant les 5 premiers mois de l’année 2018, ainsi que la relance du marché de l’emploi pour la deuxième année consécutive à travers la création de 116.000 postes d’emploi entre les deux semestres des années 2017 et 2018 et la baisse du taux de chômage à 10,5 pc.

Les prévisions font état aussi d’une croissance de l’économie mondiale, notamment dans la zone Euro qui représente 70 pc du volume des échanges extérieurs du Maroc et l’impact positif sur la demande extérieur, a-t-il noté.

Dans ce sens, le ministre a relevé une hausse continue des exportations (+ 11,4 pc), notamment dans les secteurs de l’aviation, l’automobile et les phosphates et dérivés, affirmant que les recettes touristiques (+ 15,5 pc) et les transferts des MRE (+ 8,5 pc), ont contribué à l’amélioration du taux de couverture du déficit de la balance commerciale avec 2,2 points.

Jusqu’au juin 2018, une nette augmentation a été enregistrée au niveau des recettes fiscales (+785 MDH), suite au développement qu’a connue la taxe sur la valeur ajoutée (+ 2 MMDH), l’impôt sur le revenu (+ 1 MMDH), les droits de douane (+ 723 MDH) ce qui a permis d’atténuer l’impact de baisse de l’impôt sur les sociétés ( – 3,4 MMDH), a-t-il souligné.

Selon le ministre, le projet de la loi de finances 2019 accorde une importance particulière aux politiques sociales relatives à l’éducation, la santé, l’emploi et le dialogue social et s’inscrit dans la même ligne des grands chantiers et stratégies sectorielles visant le décollage économique et le renforcement de la confiance auprès des acteurs économiques, outre la préservation des équilibres macro-économiques.

L’orientation sociale du projet de la loi de finances 2019 exige des dépenses supplémentaires d’environ 16 MMDH, tandis que l’orientation visant le soutien de l’investissement public dans les infrastructures et les équipements de base permettra de diversifier la production économique nationale, a-t-il indiqué, considérant la préservation des équilibres socio-économiques comme l’une des priorités de ce projet, qui prévoit le maintien de la stabilité du déficit à 3 pc du PIB et la réduction du poids de la dette à moins de 60 pc du PIB à l’horizon de 2021.

Concernant le cadre juridique de la programmation budgétaire des trois prochaines années (2019-2021), le ministre a souligné que les indicateurs macro-économiques prévus par le programme gouvernemental à l’horizon 2021, tablent sur un taux de croissance économique entre 4,5 pc et 5,5 pc, un déficit budgétaire à 3 pc et un taux d’inflation à moins de 2 pc et de chômage à 8,5 pc, notant que les priorités des trois prochaines années dépendent notamment de la mise en oeuvre des réformes nécessaires.

LNT avec MAP