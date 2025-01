Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a affiché une hausse de 11,07% à 14.773,19 points (pts) au deuxième semestre 2024.

Au terme des 124 séances de ce semestre, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 11% à 1.193,02 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a pris 6,88% à 1.034,74 pts. De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a grimpé de 27,21% à 1.536,39 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Services de transport » (+71,79%), « Transport » (+57,84%) et « Santé » (+52,24%) ont réalisé les meilleures performances. À l’opposé, les secteurs « Télécommunications » (-9,38%), « Loisirs & Hôtels » (-6,65%) et « Industrie pharmaceutique » (-6,44%) ont accusé les plus forts replis. Dans la foulée, les échanges ont atteint plus de 57,67 milliards de dirhams (MMDH), réalisés essentiellement sur le marché central (Actions) et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (10,65%), BCP (9,73%) et Akdital (7,56%). S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à plus de 752,4 MMDH.

Aux valeurs, Réalisations mécaniques (+272,09% à 400 DH), Jet Contractors (+228,7% à 1.890 DH), Alliances (+95,12% à 480 DH), Sodep-Marsa Maroc (+71,79% à 536 DH) et CTM (+57,84% à 1.097 DH) ont enregistré les plus fortes hausses. En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-16,13% à 1.971 DH), AFMA (-11,78% à 1.101 DH), Maroc Leasing (-10,73% à 370 DH), Auto Hall (-9,59% à 66 DH) et Itissalat Al-Maghrib (-9,38% à 82,01 DH).

LNT avec MAP

Partagez cet article :