Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est incliné face à l’AS FAR sur le score de 1 but à 0, samedi au stade El Bachir de Mohammedia, en match comptant pour la 25è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Rabie Hrimat (45+1è).

Grâce à cette victoire, la 19è de la saison pour 4 nuls et 2 défaites, l’AS FAR porte son actif à 61 points et creuse l’écart en tête devant son poursuivant immédiat, le Raja de Casablanca (2è/54 pts) qui se produira dimanche sur la pelouse du Chabab Mohammedia.

Pour sa part, le WAC pointe toujours à la 5è place avec 37 points.

Notons que la rencontre a été marquée par des mouvements de foule du côté de groupes d’ultras wydadis.

LNT avec MAP

Partagez cet article :