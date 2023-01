Le Raja de Casablanca a gagné 3 points, en battant l’Association Sportive des FAR un but à zéro pour le compte de la 14e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », samedi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Après avoir clos la première période sur un score nul (0-0), le Raja l’a finalement emporté un but à zéro.

Lors de la dernière saison, les Verts s’étaient imposés contre les militaires pour le compte de la 29e journée (2-1), et Rabat et les Vert et blanc avaient fait jeu égal à l’occasion de la 14e journée (1-1).

La victoire a été décrochée grâce à Zakaria Habti, auteur de l’unique but du match au profit de Casablanca à la 50e minute.

Dans les rangs de l’AS FAR, Larbi Naji (54e) et Hatim Essaoubi (90e+4) ont été expulsés.

Au terme de cette rencontre, l’équipe casablancaise, 26 points, grimpe à la deuxième place, tandis que l’AS FAR reste à la première place du classement avec 28 points.

Pour la prochaine journée de Botola, l’Association Sportive des FAR jouera à domicile face à l’Ittihad de Tanger, alors que le RCA se rendra chez le Difaâ d’El Jadida.

LNT avec Map

Partagez cet article :