Le Raja de Casablanca (RCA) et l’AS FAR se sont neutralisés, 2 buts partout, dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match au sommet de la 2è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Les Vert et blanc, qui ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion d’Abdellah Khafifi dès la 36è minute, ont ouvert la marque à la 22è minute sur un pénalty transformé par Yousri Bouzouk, avant que les Militaires ne remettent les pendules à l’heure grâce à Rabie Hrimat (29è), également du point de pénalty. Bouzouk a redonné l’avantage aux siens à la 33è minute, mais l’ancien joueur du Raja, Zakaria El Habti, a marqué le but de l’égalisation en faveur de l’AS FAR (80è). Dans le temps additionnel, l’arbitre de la rencontre, Redouane Jiyed, a décerné un carton rouge à Zakaria Habti (90è+6). Le RCA avait largement battu le Youssoufia Berrechid (3-1) lors de la première journée, tandis que l’AS FAR s’était imposée à domicile face au Chabab Mohammedia (2-0).

La tête du classement provisoire de la Botola Pro D1 est dominée par les co-leaders, la JS Salmi et l’Union Touarga, auteurs de deux victoires d’affilée.

Ce soir, le Wydad Casablanca sera en quête d’une première victoire de la saison en déplacement chez le Chabab Mohammedia, alors que le FUS tentera de confirmer sa belle entame de saison en recevant le Maghreb Fès.

LNT avec Map

