Le Wydad de Casablanca a clairement battu l’Ittihad de Tanger (3-0), mardi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 20e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

En tête en fin de première période avec 3-0, le Wydad a su gérer son avantage jusqu’à la dernière minute.

Durant la dernière saison, Tanger et les Rouges s’étaient quittés sur un score nul à l’occasion de la 16e journée (0-0), et les Rouge et Blanc s’étaient imposés face à la formation tangéroise pour le compte de la 1re journée (2-0).

L’ouverture du score pour le Wydad Casablanca est arrivée grâce à une action de Bouly Sambou dès la 5e minute. Les Casablancais ont par la suite creusé l’écart avec un autre but de Sambou (26e), suivi d’une réalisation de Mohammed Ounajem à la 33e minute.

Suite à cette rencontre, le WAC, 42 points, se maintient à la deuxième place du classement, tandis que l’IRT reste à la dernière place avec 8 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, le club de la ville du Détroit jouera à domicile contre le FUS de Rabat, alors que le Wydad de Casablanca se rendra chez le Raja de Casablanca.

LNT avec Map

Partagez cet article :