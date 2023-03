La Renaissance de Berkane (RSB) et le Wydad de Casablanca (WAC) ont fait match nul (3-3), mardi au stade municipal de Berkane, à l’occasion de la 19e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Les Oranges et le Wydad se sont rendus coup pour coup sans parvenir à se départager (3-3).

Durant la saison précédente, les Rouge et Blanc l’avaient emporté contre les Berkanis pour le compte de la 27e journée (0-1) et à l’occasion de la 12e journée (2-0).

Les Casablancais ont débloqué le compteur à la 10e minute avec un but de Sambou. La Renaissance de Berkane est revenue à la marque à la 34e minute avec un but de Charki El Bahri. Le WAC a pris les rênes de la rencontre à la 70e minute avec une réalisation d’Aymane El Hassouni. Les Oranges ont recollé au score à la 90e+2 minute avec une réalisation d’Issoufou Dayo. Berkane a repris l’ascendant à la 90e+11 minute avec un penalty inscrit par Dayo. Le Wydad de Casablanca a recollé au score à la 90e+13 minute avec un but d’Amine Farhane, lui laissant ainsi la possibilité de conclure le match sur un nul.

Suite à cette rencontre, l’équipe berkanie, 28 points, se maintient à la sixième place, tandis que le Wydad demeure à la deuxième place du classement avec 39 points.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, la RSB jouera à l’extérieur face au Moghreb de Tétouan samedi, alors que les Rouges évolueront à domicile contre l’Ittihad de Tanger le mardi suivant.

LNT avec Map

Partagez cet article :