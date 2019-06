PARTAGER Boeing sera présent au salon du Bourget

À l’occasion du 53e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace qui se déroulera du 17 au 23 juin 2019 à l’aéroport de Paris-Le Bourget, Boeing présentera sa large gamme de produits, de technologies et de services commerciaux et de défense. Par sa présence et ses activités, le Groupe affirmera son engagement en faveur de l’innovation, des partenariats industriels et de la sécurité.

Sur le stand de Boeing, les visiteurs pourront s’immerger dans un vaste environnement sur 360 degrés et découvrir les différents moyens déployés par le Groupe d’un bout à l’autre du cycle de vie de ses produits. L’exposition interactive présentera également la toute dernière famille d’avions et de services de Boeing, tout en permettant aux visiteurs d’apprécier sa vision quant à l’avenir de la mobilité. L’exposition sera située sur le statique C2.

Sur l’aérodrome, un Boeing 787-9 aux couleurs de la compagnie Air Tahiti Nui démontrera les possibilités et les innovations révolutionnaires qui ont fait du Dreamliner l’avion préféré des compagnies aériennes et des clients. Par ailleurs, Un Boeing 737 converti pour le transport de fret et le véhicule aérien autonome dédié au transport de passagers (Passenger Air Vehicle — PAV) seront également en exposition sur le statique.

Le ministère américain de la Défense (DoD) présentera pour sa part plusieurs plateformes Boeing, dont l’hélicoptère d’attaque AH-64 Apache, l’hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook, l’avion de chasse F-15 et l’avion de patrouille maritime P-8 Poseidon.

À l’occasion de cette 53e édition du salon du Bourget, l’avion de ravitaillement en vol KC-46 sera exposé pour la première fois lors d’un salon international.

LNT avec Cdp