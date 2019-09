PARTAGER Boeing et Safran investissent dans Electric Power Systems

Boeing et Safran ont annoncé ce jour leur investissement conjoint dans Electric Power Systems (EPS), une entreprise proposant une gamme de produits de stockage énergétique légers, sûrs et certifiables, qui fournira de l’énergie de grande qualité au secteur aérospatial ainsi qu’à d’autres marchés, selon un communiqué conjoint.

Cet investissement permettra à EPS de développer une base industrielle hautement automatisée capable de produire à une échelle inédite des systèmes de stockage énergétique pour l’aviation. Il soutiendra également les évolutions technologiques visant à réduire le coût des batteries destinées aux aéronefs électriques.

« La technologie de batterie d’EPS, qui répond aux strictes normes de sécurité de Boeing, peut apporter une réduction de coûts significative pour les clients », a expliqué Brian Schettler, Directeur Général de Boeing HorizonX Ventures. « Cet investissement stratégique accélère le développement de solutions de mobilité urbaine aériennes propres, silencieuses et sûres. »

« Safran travaillera en collaboration avec EPS pour proposer à nos clients des systèmes de propulsion électriques ou hybrides dotés d’un niveau de performance défiant toute concurrence », a déclaré Alain Sauret, Président de Safran Electrical & Power. « Cette coopération technologique illustre la stratégie de Safran en matière de solutions de propulsion plus écologiques. Safran se positionne déjà en fer de lance dans ce domaine, et nous sommes fiers, grâce à cet investissement, de pouvoir renforcer notre avance. »

Boeing HorizonX Ventures et Safran Corporate Ventures ont conjointement investi dans EPS au cours de cette première levée de fonds de série A. EPS est la seconde société spécialiste des batteries avancées à intégrer le portefeuille d’investissements de Boeing HorizonX Ventures, après Cuberg en 2018, une entreprise aux technologies de pointe dans le domaine des batteries au lithium métal. Safran a également récemment investi dans OXIS Energy, leader britannique des cellules lithium-soufre pour les systèmes de batterie à haute densité énergétique.

« L’électrification de l’aviation peut radicalement changer la façon dont les marchandises, les services et les personnes interagissent. Nous sommes ravis de travailler aux côtés d’entreprises visionnaires telles que Boeing et Safran afin d’accélérer notre développement et proposer au marché des solutions énergétiques avancées répondant à une demande exprimée dans le monde entier», a déclaré Nathan Millecam, Président d’EPS.

LNT avec CdP