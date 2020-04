PARTAGER Boeing : Des résultats plombés par la pandémie et une réduction d’effectifs en vue

Durement touché par la pandémie du coronavirus, le constructeur américain Boeing a fait état mercredi de 16,9 milliards de dollars de revenus au premier trimestre de 2020, soit une baisse de 26% par rapport à l’année dernière.

Le constructeur aéronautique a en effet enregistré une perte nette de 641 millions de dollars, selon un communiqué publié mercredi.

Le chiffre d’affaires trimestriel a plongé de 26,2% sur un an à 16,91 milliards de dollars, plombé par une chute d’environ un tiers des livraisons d’avions civils.

Au premier trimestre 2019, Boeing était bénéficiaire, avec un profit de 2,1 milliards de dollars.

La compagnie a annoncé également une réduction de ses effectifs globaux d’environ 10%, une mesure qu’elle compte mettre en œuvre à travers un programme de départs volontaires et des licenciements secs.

« Je sais que cette nouvelle est un coup dur dans une période déjà difficile. Je regrette l’impact que cela aura sur beaucoup d’entre vous. Je souhaite sincèrement qu’il y ait un autre moyen », a indiqué le directeur général David Calhoun, dans un courrier interne aux salariés.

Boeing et ses filiales employaient plus de 143 000 personnes au début de l’année.

Les compagnies aériennes, touchées de plein fouet par les mesures de confinement et la fermeture des frontières causées par la pandémie du coronavirus, retardant les achats d’appareils, les livraisons ainsi que la maintenance.

Boeing a été contrainte de ralentir ses capacités de production, y compris pour le 737 Max en difficulté après les défaillances techniques à l’origine de deux crashs. Le constructeur aéronautique prévoit des réductions encore plus importantes de 15% dans les avions commerciaux et les services, qui sont les plus exposés au ralentissement de l’industrie.

Le PDG de Boeing a averti qu’il faudra deux à trois années aux compagnies aériennes commerciales pour se remettre de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Lors d’une réunion virtuelle avec les actionnaires, M. Calhoun a dressé un tableau sombre de l’état de l’industrie, soulignant que Boeing devrait procéder à de gros emprunts tout en réduisant sa masse salariale

Avec une baisse de la demande de passagers de plus de 95% depuis début mars, les compagnies aériennes aux États-Unis ont cloué au sol plus de 2.800 avions, et les compagnies aériennes à travers le monde sont en passe de perdre 314 milliards de dollars cette année, selon l’Association internationale du transport aérien (IATA).

LNT avec CdP