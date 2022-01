Le Président Othman Benjelloun a adopté une nouvelle vision pour Bank Of Africa, à l’horizon 2030, soigneusement étudiée avec McKinsey Maroc. Il l’a entérinée lors d’un Conseil du Groupe Bancaire tenu le 19 novembre dernier. Si cette information de taille est passée inaperçue, c’est parce qu’elle a été publiée dans un communiqué relatif à l’obligation de publication financière des comptes de BOA.

Aujourd’hui, la concrétisation de ce tournant s’est matérialisée par la mise en œuvre d’un nouvel organigramme, qui soutient une nouvelle gouvernance « visant à renforcer davantage l’intégration du Groupe en termes de pilotage de ses différentes entités constitutives, de maîtrise des risques, de synergies, de mutualisation de compétences et d’efficience au service de la dynamisation de l’action commerciale et de la création de valeur », selon le communiqué en question.

Concrètement, cette nouvelle Gouvernance a mis en place en ce début de 2022, une structure managériale resserrée autour de trois Directions Générales Exécutives. La première est la Direction Générale Exécutive, soit « CIB et Banque au Maroc », placée sous la Responsabilité de M. Khalid NASR, Directeur Général Exécutif, regroupant les activités de Banque au Maroc, Recouvrement, Banque Corporate et Commerciale, Banque d’affaires et Banque de l’International mises au service des différents segments de clientèle. Inutile de préciser que cette direction est la plus importante puisqu’elle est en charge des activités de cœur de métier de Bank Of Africa.

La seconde, la « Direction Générale Exécutive Afrique » dédiée aux activités africaines, d’une aussi grande importance pour le groupe, est placée sous la responsabilité de M. Amine BOUABID, Directeur Général Exécutif, intégrant l’ensemble des activités menées sur le continent Africain, hormis le Maroc, sous l’enseigne BANK OF AFRICA, LCB et la Banque de Développement du Mali.

La troisième direction, qualifiée de Direction Générale Exécutive, couvre les « Fonctions Groupe et Opérations » et est placée sous la responsabilité de M. Mounir CHRAIBI, Directeur Général Exécutif, qui regroupe les fonctions régaliennes des Risques et Finances et les fonctions transverses, liées à la Technologie, Process et Organisation, à la Qualité, la Logistique ou au Juridique, avec supervision des filiales qui s’inscrivent dans le prolongement de ces métiers.

Quant à M. Brahim Benjelloun Touimi, il garde sa fonction d’Administrateur Directeur Général Exécutif, et homme de confiance du Président.

Toutefois, cette version du nouvel organigramme de BOA, semble avoir été rectifiée à la demande de Bank Al-Maghrib, selon laquelle la gestion et la maîtrise des risques doivent relever du président du groupe bancaire M. Othman Benjelloun.

Il faut également savoir que l’exigence d’une nouvelle gouvernance, appuyée par le nouvel organigramme, vient certes de BAM mais aussi de l’actionnaire étranger BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL qui détient 24,55%. Sachant que les actionnaires marocains sont principalement la RMA avec 26,59%, et les détenteurs en bourse 16,19%, les autres comme CDG, MCMA, CIMR, O Capital group, détiennent respectivement moins de 10% du capital.

Pour revenir à la modernisation de la gouvernance du groupe bancaire BOA, le précédent organigramme dit « en râteau » était lourd et coûteux avec pas moins de 8 Directeurs généraux. Sa concentration entre 3 directions, resserre les pouvoirs pour une meilleure maîtrise des décisions et aussi des responsabilisés. Ainsi, le regroupement des directeurs dans chaque direction exécutive, obligera chaque responsable à travailler en équipe avec les directeurs sous sa responsabilité. De même que le Président réduira au plus haut niveau ses interlocuteurs, responsables de l’efficacité, de la conformité et du développement de Bank Of Africa.

Dans le paysage bancaire marocain, l’exemple du Groupe AttijariWafa bank, doté d’une organisation efficace et d’une exigence élevée en matière de gouvernance, a certainement été une inspiration pour le groupe BOA…

Afifa Dassouli

