Le 5 mars 2024, un accord a été signé entre le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et Tamwilcom, pour appuyer le rôle des banques dans le soutien financier de l’économie nationale, à travers l’introduction de « CapAccess », une offre de dette subordonnée. Ce dispositif a été conçu par le FM6I pour favoriser l’accélération des investissements des entreprises marocaines en allégeant la contrainte de capital propre fréquemment requise par les banques. « CapAccess » est spécifiquement orienté vers le financement de projets d’investissement pour des entreprises marocaines générant un chiffre d’affaires annuel de 10 à 500 millions de DH, et opérant dans des secteurs éligibles.

La collaboration entre GPBM, FM6I et Tamwilcom (ce dernier étant mandaté dans le cadre d’une convention avec le FM6I pour la gestion du fonds CapAccess) reflète une volonté commune de soutenir la croissance des entreprises engagées dans le développement durable, en mettant l’accent sur l’évaluation de l’impact environnemental, social et de gouvernance (ESG), explique un communiqué de presse publié à l’occasion.

Dans le cadre de son engagement envers la stratégie nationale, BANK OF AFRICA cherche à stimuler l’investissement productif au Maroc, en contribuant à la revitalisation des investissements des PME/ETI. Elle vise à cela par l’amélioration de la structure financière des entreprises et la mise en place de conditions propices à leur expansion. La solution « CapAccess By BOA » propose un financement mixte se décomposant en :

Une dette subordonnée « Crédit Junior » pour un tiers maximum du montant total.

Un crédit bancaire « Crédit Sénior » pour deux tiers minimum du montant.

Cette offre, attractive de par ses taux d’intérêt favorables, est dépourvue de frais d’étude sur le crédit junior, qui bénéficie également d’une période de remboursement étendue jusqu’à 12 ans. La part de financement bancaire peut être couverte par la garantie Tamwilcom, et la période de grâce sur le capital du crédit junior peut être doublée par rapport à celle accordée par la banque, jusqu’à un maximum de cinq ans.

Une campagne de sensibilisation d’envergure nationale, comprenant une tournée régionale, est prévue pour informer les entreprises sur ce dispositif.

