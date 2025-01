La BMCI organise le 28 janvier 2025 à Casablanca la deuxième édition du Sustainable Finance Forum. Après le succès de sa première édition, cet événement revient avec pour ambition de promouvoir des solutions financières innovantes en faveur d’un développement durable.

Ce forum rassemblera des experts, décideurs, investisseurs et représentants des secteurs public et privé, qui engageront des discussions autour de thématiques majeures. Parmi les sujets à l’ordre du jour figurent les défis de la décarbonation, les solutions pour une gestion durable des ressources hydriques dans un contexte de stress hydrique accru, ainsi que les moyens de soutenir et de développer l’entrepreneuriat féminin.

L’événement se distinguera également par la participation de personnalités influentes issues du monde économique et financier, prêtes à partager leurs analyses et perspectives sur les enjeux et les opportunités de la finance durable.

Cette édition sera enrichie par la signature de conventions stratégiques, illustrant l’engagement accru des parties prenantes dans la promotion d’une finance responsable. De plus, une cérémonie de remise des prix viendra récompenser les lauréats du Greentech Roadshow, un concours visant à soutenir l’innovation verte. Ce concours met en lumière des startups actives dans des domaines clés tels que l’économie bleue, le bas-carbone et l’agritech.

Partagez cet article :