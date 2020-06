BMCI lance un chatbot d’assistance

par AL |







Dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la BMCI a lancé un chatbot accessible via l’application Messenger du réseau social Facebook, et sera proposé prochainement sur le site internet bmci.ma. Ce service digital est disponible aux utilisateurs 24H/24 et 7J/7.

Cette nouvelle solution, visant à instaurer un dialogue interactif avec les clients et prospects, a été pensée et créée grâce à une expertise conjointe des équipes innovation BMCI et du LAB innovation IRB du groupe BNP Paribas, explique le management. Le Chatbot est certifié par Facebook depuis mai 2020 et permet de répondre de façon efficace et rapide, à différents types de demandes, à savoir les mesures prises par la BMCI pour ses clients dans les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, les indemnités CNSS, les indemnités RAMED et non RAMED, les reports de crédits, etc.

Le Chatbot de la BMCI permet de répondre aux différentes demandes et questions aussi bien en Français, qu’en Arabe dialectal « Darija », et en Arabe classique.

Pour des questions plus spécifiques, le Chatbot, grâce à son module Live Chat, est intégré avec le Centre de Relation Client de la BMCI et pourra, sur demande, mettre en relation les utilisateurs avec un conseiller pendant les horaires d’ouverture du Centre de Relation Client, affirme le management.

