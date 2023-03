A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, BMCE Capital, Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, annonce le lancement de son nouveau programme d’innovation interne « Cap’Women ».

Selon un communiqué de presse émis à l’occasion, « pionnière en matière de transformation et d’innovation digitale, BMCE Capital poursuit sa démarche de mise en œuvre d’initiatives à dimension disruptive, et souhaite accompagner ses collaboratrices dans leur démarche de création de solutions digitales à forte valeur ajoutée et de contribution majeure à la stratégie digitale globale du groupe ».

Les challenges proposés lors de ce programme s’articuleront autour de 3 axes : renouveler l’expérience client, renforcer la digital workplace et améliorer les process. Il s’agit de donner ainsi aux collaboratrices diverses thématiques de réflexion et de contribution. A l’issue de ce programme, les solutions retenues recevront plusieurs prix et feront partie d’initiatives importantes.

« Cap’Women se veut être un programme d’innovation collaborative 100% féminin qui permettra à l’ensemble des collaboratrices de s’affirmer en tant que digital thinker, d’apporter des solutions digitales et de contribuer à la stratégie mise en œuvre par BMCE Capital », déclare Myriem Bouazzaoui, Membre du Directoire de BMCE Capital, en charge de la supervision de ce programme.

Rappelons que BMCE Capital est le Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group. Présente au Maroc, en Tunisie et en UEMOA, BMCE Capital couvre plusieurs activités de la Banque d’Affaires : Salle des Marchés, Gestion d’Actifs, Gestion Privée, Conseil Financier, Private Equity, Intermédiation Boursière, Titrisation, Recherche Financière, Solutions Post-Trade et Real Estate.

LNT avec CdP

