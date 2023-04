BMCE Capital Conseil a accompagné le courtier d’assurance marocain et acteur de référence du courtage en Afrique, ASK Gras Savoye, et la famille Kettani, dans le cadre de la transaction d’investissement avec le fonds panafricain Amethis et le groupe de courtage et conseil en assurances d’entreprises et de personnes Diot-Siaci.

Cette alliance, capitalisant sur le positionnement d’ASK Gras Savoye en tant qu’acteur leader du courtage en assurance en Afrique francophone ainsi que l’expertise indéniable et avérée des nouveaux actionnaires, contribuera à l’accélération du plan de développement ainsi qu’au renforcement de la stratégie de croissance initiés par ASK Gras Savoye sur le continent africain, indique la Banque d’Affaires de Bank Of Africa-BMCE Group mercredi dans un communiqué. Présent dans 12 pays du continent, dont le Maroc et 11 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, ASK Gras Savoye réalise un volume de primes de près de 300 millions d’euros et compte 550 collaborateurs, comme il représente ses clients auprès des entreprises d’assurance et de réassurance en matière de placement de risques, fait savoir la même source.

Le Groupe fournit également des services de conseil et de gestion des contrats d’assurance, de gestion tiers-payant santé et met à profit de ses clients son expertise et ses connaissances accrues des spécificités de chaque segment d’assurance (automobile, transport, dommage, responsabilité civile, assurance-crédit, risques politiques, santé, accident du travail, épargne, etc.). Il opère également le segment de l’affinitaire.

« Cette transaction confirme et renforce le positionnement de BMCE Capital Conseil en tant que banque conseil de référence sur les opérations stratégiques d’envergure continentale », conclut le communiqué.

LNT avec CdP

Partagez cet article :